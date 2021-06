Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte american Donald Trump se va deplasa la 30 iunie in Texas pentru a vizita zona de frontiera cu Mexicul, unde sute de mii de migranti intra ilegal de la multe luni pentru a cere azil in SUA, relateaza AFP. "Am acceptat invitatia guvernatorului din Texas, Greg Abbott, de a-l…

- Guvernatorul statului Texas, Greg Abbott, va anunta saptamana viitoare planul sau de a construi un zid la granita dintre Mexic si acest stat din sudul SUA, a afirmat el joi intr-o conferinta de presa, noteaza AFP. Denuntand imigratia ilegala "scapata de sub control" si anuntand o serie de…

- Denuntand imigratia ilegala „scapata de sub control” si anuntand o serie de masuri de intarire a mijloacelor politiei pentru arestarea migrantilor, guvernatorul republican a declarat ca doreste reluarea lucrarilor lansate sub presedintia lui Donald Trump si oprite de Joe Biden in prima zi a mandatului…

- Guvernatorul statului Texas, Greg Abbott, va anunta saptamâna viitoare planul sau de a construi un zid la granita dintre Mexic si acest stat din sudul SUA, a afirmat el joi într-o conferinta de presa, noteaza AFP.Denuntând imigratia ilegala "scapata de sub control"…

- O carte de identitate romaneasca și un permis de conducere cu semne de falsificare au fost depistate la controlul de frontiera prin punctele de trecere Cahul și Vulcanești. Doi conaționali vor fi documentați penal pentru incidentele inregistrate. In portmoneul personal al unui pasager de ruta Moldova…

- Luna trecuta, Patrula de Frontiera a SUA a raportat peste 170.000 de intalniri cu imigranți, fiind cel mai mare numar din martie 2001. Trump i-a spus prezentatorului Dick Morris ca administrația sa i-a lasat lui Biden o politica de frontiera puternica și a susținut ca succesorul sau „nu trebuia sa faca…

- Mai mulți cetațeni romani incearca sa intre pe teritoriul Statelor Unite pe la granita cu Mexicul, odata cu valurile de solicitanti de azil din Nicaragua si Honduras, relateaza Digi24 , care citeaza Reuters și The Mirror . Zeci de imigranți, despre care Reuters spune ca vin din Romania, Armenia și America…

- Ofițerii de investigații speciale ai Direcției regionale Nord au reținut doua persoane, aflate in cautare naționala. Unul din barbați este invinuit pentru trecere ilegala a frontierei de stat, iar celalalt ca și-ar fi falsificat documentul de calatorie pentru a i se autoriza ieșirea din țara.