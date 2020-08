SUA: Trump anunţă 'anularea' discuţiilor cu China din cauza răspunsului la coronavirus Presedintele Statelor Unite Donald Trump a anuntat marti ca "a anulat" discutiile comerciale cu China din cauza raspunsului la coronavirus, la cateva zile dupa ce o revizuire programata a "Fazei 1" initiale a acordului comercial a fost amanata, informeaza miercuri dpa. "Nu vreau sa discut cu ei acum. Pentru ce au facut acestei tari si lumii nu vreau sa vorbesc cu China chiar acum", a declarat Trump reporterilor in timp ce se deplasa in Arizona. "Ar fi trebuit sa-l opreasca, asa ar fi corect - am anulat discutiile cu China", a adaugat el. Declaratia lui Trump intervine la o zi dupa ce presedintele… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

