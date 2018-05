Stiri pe aceeasi tema

- Coreea de Nord afirma ca ar putea sa reexamineze organizarea unui summit cu Statele Unite, daca Washingtonul continua sa insiste unilateral ca Phenianul sa renunte la programul nuclear, scria miercuri presa de stat nord-coreeana, relateaza Reuters citat de News.ro. Soarta summitului intre liderul nord-coreean…

- Presedintele american Donald Trump nu este apt pentru functia pe care o ocupa, a declarat miercuri presedintele parlamentului iranian, Ali Larijani, dupa decizia liderului de la Casa Alba de a retrage Statele Unite din acordul nuclear incheiat in iulie 2015 si de a reintroduce sanctiuni dure impotriva…

- Presedintele american, Donald Trump, a anuntat miercuri eliberarea de catre Coreea de Nord a trei detinuti americani, care se afla in prezent in drum spre Statele Unite, relateaza AFP, Reuters si dpa. "Sunt incantat sa va informez ca secretarul de stat Mike Pompeo este in avion pe drumul…

- Presedintele american Donald Trump a salutat vineri intalnirea dintre liderul nord-coreean Kim Jong Un si presedintele sud-coreean Moon Jae-in, recunoscand acest summit istoric chiar daca a exprimat dubii cu privire la cat de mult ar putea dura diplomatia pozitiva, informeaza Reuters, AFP si dpa. …

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat vineri ca tensiunile dintre Statele Unite si Rusia dupa un presupus atac chimic in Siria 'par sa se reduca', relateaza AFP. 'Dorim ca Statele Unite, Rusia si toate fortele coalitiei sa dea dovada de sensibilitate si, in prezent, (...) climatul…

- Organizatia Europeana pentru Siguranta Navigatiei Aeriene (Eurocontrol) si Agentia Europeana de Siguranta a Aviatiei (AESA) au recomandat companiilor aeriene sa exercite prudenta in estul Marii Mediterane din cauza posibilitatii producerii unor atacuri aeriene sau cu rachete de croaziera in Siria, in…

- "Presedintele nu va avea intalnirea fara a vedea ca in Coreea de Nord au loc pasi concreti si actiuni concrete, astfel incat presedintele sa obtina ceva", a declarat Sanders presei, fara a preciza la ce masuri se refera.Un oficial de la Casa Alba, a carui identitate nu este dezvaluita de…

- Statele Unite ale Americii intentioneaza sa-si deschida ambasada la Ierusalim in luna mai, pentru a coincide cu implinirea a 70 de ani de la fondarea statului Israel, a declarat vineri pentru Reuters un oficial american, sub conditia anonimatului.Presedintele american Donald Trump a recunoscut…