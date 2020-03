Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump l-a desemnat miercuri pe vicepresedintele Mike Pence sa coordoneze lupta impotriva noului coronavirus in Statele Unite, relateaza AFP si Reuters. "Il numesc pe Mike Pence responsabil" cu raspunsul american la epidemie, a declarat Trump, adaugand ca vicepresedintele…

- Donald Trump ramane ''o amenintare la adresa democratiei americane'', a declarat miercuri presedinta democrata a Camerei Reprezentantilor, Nancy Pelosi, criticand achitarea de catre Senat a presedintelui republican, relateaza AFP. "Presedintele si republicanii din Senat au facut un lucru…

- Presedintele american Donald Trump a semnat miercuri noul acord comercial dintre SUA, Canada si Mexic, in cadrul unei ceremonii la Casa Alba la care au participat aproximativ 400 de invitati, dar niciunul dintre democratii care au contribuit la adoptarea acordului, relateaza Reuters.

- Presedintele american Donald Trump a respins luni acuzatiile democratilor din Camera Reprezentantilor pentru demiterea sa, avocatii sai cerand respingerea imediata a acestora de catre republicanii din Senat, intr-un memorandum care include argumente juridice si politice, transmite Reuters.

- Președintele american Donald Trump și-a ales echipa de avocati care sa il reprezinte in Senat in procesul de punere sub acuzare cu care se confrunta, in functie de capacitatea acestora de a-l apara la televizor, potrivit CNN, scrie Mediafax.CNN, citand o „sursa apropiata de Casa Alba care…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a declarat joi ca sprijina extinderea Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord astfel incat sa includasi tari din Orientul Mijlociu, in timp ce SUA incearca sa-si reduca prezenta militara in lume, informeaza Reuters. "Cred ca NATO ar trebui sa se extinda si sa includem…

- Președintele american Donald Trump a spus joi ca sprijina extinderea NATO pentru a include țari din Orientul Mijlociu, relateaza Reuters. ”Cred ca NATO ar trebui sa includa și Orientul Mijlociu, absolut”, le-a spus Trump jurnaliștilor la Casa Alba. Trump a propus, miercuri, o creștere…

- Presedintele american Donald Trump a declarat ca nu se asteapta ca liderul nord-coreean Kim Jong Un sa-si incalce promisiunea privind denuclearizarea, dar a recunoscut ca acest lucru se poate intampla, transmite luni Reuters, titrat de Agerpres. Saptamana trecuta, Kim Jong Un a afirmat ca nu mai exista…