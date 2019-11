Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul Statelor Unite pe langa Uniunea Europeana, Gordon Sondland, a declarat miercuri in Congres ca a dat curs "ordinelor" primite de la presedintele Donald Trump in ce priveste Ucraina, ceea ce vine in sustinerea acuzatiilor lansate la adresa liderului de la Casa Alba ca a facut presiuni asupra…

- Camera Reprezentantilor a aprobat marti legislatia necesara pentru a evita inchiderea activitatilor guvernului federal (shutdown) la sfarsitul acestei saptamani, un proiect de lege ce extinde finantarea federala temporara pana la 20 decembrie, informeaza Reuters. Proiectul de lege a fost…

- Presedintele american Donald Trump a atacat-o vineri pe fosta ambasadoare a SUA in Ucraina, Marie Yovanovitch, care i-a raspuns chiar in timp ce era era audiata in Congres in cadrul anchetei privind potentiala destituire a liderului de la Casa Alba, relateaza AFP si Reuters. "Peste tot pe unde a trecut…

- Donald Trump "se interesa mai mult" de deschiderea unei anchete asupra rivalului sau Joe Biden in Ucraina decat de situatia din aceasta tara, a afirmat miercuri un inalt diplomat audiat in Congres in cadrul procedurii de destituire care il ameninta pe presedintele american, relateaza AFP. William Taylor,…

- 'Din proprie initiativa, Trump Organization ne-a informat la sfarsitul lunii august ca prevede sa schimbe brandul' patinoarelor, a anuntat o purtatoare de cuvant a Directiei Parcurilor din New York intr-un comunicat. In anii '80, cand Donald Trump, pe atunci un simplu om de afaceri newyorkez, era…

- Presedintele american Donald Trump ameninta ca va distruge economia Turciei. Declaratia sa vine in contextul in care Turcia continua ofensiva in Siria, fara sa tina cont de avertismentele comunitatii...

- Iuri Lutenko - destituit in august de noul presedinte ucrainean Volodimir Zelenski - este suspectat ca a ”autorizat un business de pariuri ilegale”, a declarat pentru AFP o purtatoare de cuvant a Biroului de stat pentru anchete, Angelica Ivanova, informeaza news.ro.Ancheta a fost lansata…

- Joseph Maguire, directorul interimar al informatiilor nationale din SUA, sustine ca plangerea avertizorului de integritate privind continutul unei convorbiri telefonice intre presedintele Donald Trump si omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski se refera la chestiuni "fara precedent", relateaza…