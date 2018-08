Confruntat cu critici acerbe pentru tacerea sa grea dupa moartea, sambata, a lui John McCain, personalitate a politicii americane, Donald Trump a ordonat in cele din urma luni, in onoarea acestuia, arborarea in berna a drapelului american la Casa Alba si pe toate cladirile oficiale, scrie AFP.



"In ciuda diferentelor noastre politice, respect angajamentul fata de tara noastra al senatorului John McCain si, in onoarea sa, am semnat un decret pentru arborarea in berna a drapelului american pana in ziua inmormantarii sale", a indicat presedintele american, intr-un comunicat.



…