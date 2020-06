Presedintele american Donald Trump a distribuit pe Twitter un video in care mai multe persoane sunt vazute si auzite strigand 'white power' ('puterea albilor'), un slogan rasist al nationalistilor albi de extrema-dreapta, potrivit DPA. Postarea vine in contextul unei ample si intense dezbateri nationale in SUA despre rasa si discriminare, in urma unor violente ale politiei si dupa moartea lui George Floyd. Proteste sub stindardul 'Black Lives Matter' au loc timp de saptamani in intreaga tara. Thank you to the great people of The Villages. The Radical Left Do Nothing Democrats…