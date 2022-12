SUA trimite în Ucraina ajutor pentru consolidarea apărării antiaeriene SUA vor trimite Ucrainei un nou ajutor militar, in valoare de 275 de milioane de dolari si destinat in principal consolidarii apararii antiaeriene, mai ales impotriva dronelor, a anuntat vineri John Kirby, purtator de cuvant al Casei Albe, relateaza AFP. Kirby a precizat ca SUA vor mai oferi de asemenea Ucrainei noi munitii de artilerie, in special rachete pentru lansatoarele HIMARS, precum si piese de artilerie puternice de mare precizie montate pe blindate usoare. Acest nou pachet de asistenta militara aduce la circa 19,3 miliarde de dolari ajutorul militar oferit Kievului de catre Washington… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA, Joe Biden si-a exprimat joi scepticismul fata de afirmatia președintelui rus, Vladimir Putin, ca nu are nicio intentie de a recurge la arme atomice in Ucraina, transmite Reuters și Agerpres. In aceeasi zi, Putin minimalizase confruntarea nucleara cu Occidentul, sustinand ca Rusia nu…

- Presedintele american Joe Biden si-a exprimat joi scepticismul fata de afirmatia liderului de la Kremlin, Vladimir Putin, ca nu are nicio intentie de a recurge la arme atomice in Ucraina, transmite Reuters. In aceeasi zi, Putin minimalizase confruntarea nucleara cu Occidentul, sustinand ca Rusia nu…

- Israelul exclude in continuare orice livrari de arme catre Ucraina, in ciuda atacurilor rusesti cu drone de lupta presupuse a fi de conceptie iraniana, relateaza DPA. „Vreau sa spun clar ca nu vindem arme Ucrainei”, a declarat marti seara ministrul israelian al apararii, Benny Gantz, pentru postul de…

- Israelul exclude in continuare orice livrari de arme catre Ucraina, in ciuda atacurilor rusesti cu drone de lupta presupuse a fi de conceptie iraniana, relateaza DPA. "Vreau sa spun clar ca nu vindem arme Ucrainei", a declarat marti seara ministrul israelian al apararii, Benny Gantz, pentru postul de…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a acuzat marți Statele Unite ca sunt ”de mult timp” implicate in conflict, iar Moscova este deschisa la discuții cu Occidentul in legatura cu razboiul, dar nu a primit inca nicio ”propunere serioasa”, transmite Reuters. „Mi se pare ca americanii participa de facto…

- Casa Alba a anuntat ca SUA vor continua sa furnizeze arme Ucrainei si ca presedintele rus Vladimir Putin a inceput razboiul si il poate incheia daca opteaza pentru acest lucru, informeaza duminica Reuters. „Nu avem nimic de adaugat la relatarile despre explozia de pe pod (din Crimeea, peste stramtoarea…

- Statele Unite ”iau in serios” amenintarea lansata de presedintele rus Vladimir Putin ca ar putea recurge la arma nucleara in razboiul din Ucraina, a declarat miercuri un purtator de cuvant al Casei Albe, care a vorbit despre „consecinte severe“ daca liderul de la Kremlin si-ar pune in practica o asemenea…

- SUA ”iau in serios” amenintarea lansata de presedintele rus ca ar putea recurge la arma nucleara in razboiul din Ucraina, a declarat miercuri un purtator de cuvant al Casei Albe, care a vorbit despre ”consecinte severe” daca Putin si-ar pune in practica o asemenea amenintare, relateaza AFP și Agerpres…