Vehicule blindate de 2,5 miliarde de dolari vor fi trimise de SUA in Ucraina, in cadrul unei noi tranșe de ajutor militar. Sunt vehicule blindate și de transport, dar nu ofensive, precum tancurile grele Abrams. Pentagonul a anuntat, joi, un pachet de securitate pentru Ucraina in valoare de 2,5 miliarde de dolari, incluzand vehicule blindate […] The post SUA trimit vehicule blindate de 2,5 miliarde de dolari in Ucraina, dar nu și tancuri Abrams appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .