- Razboiul din Ucraina continua. Cele mai puternice explozii s-au auzit in cursul nopții in regiunea Harkov, iar alarmele antiaeriene au rasunat in mai multe orașe. Tot in cursul nopții, aproximativ 5.000 de oameni evacuați din Sumi au ajuns la Poltava, oraș care pana acum nu a fost atacat de forțele…

- Presedintele american, Joe Biden, a anuntat ca Statele Unite se vor alatura aliatilor lor si vor interzice zborurilor rusesti sa foloseasca spatiul aerian american, dupa cum noteaza CNN. „In aceasta seara anunț ca ne vom alatura aliaților noștri pentru a inchide spațiul aerian american tuturor zborurilor…

- Klaus Iohannis a participat, vineri seara, la o teleconferința cu liderii UE NATO, condusa de Joe Biden, pe tema crizei din Ucraina și tensiunilor uriașe cu Rusia din aceste momente. La final, șeful statului a transmis ca situația de securitate continua sa fie critica. ”Apel de coordonare important…

- Presedintele american Joe Biden a declarat ca presedintele rus, Vladimir Putin, a luat decizia ca Rusia sa invadeze Ucraina in cateva zile si ca, in acelasi timp, capitala Kiev va fi si ea atacata. Biden a precizat, insa, ca Rusia inca poate alege calea diplomatiei. ”In acest moment, sunt convins ca…

- Convorbirea telefonica Joe Biden – Vladimir Putin s-a incheiat dupa o ora și doua minute, a anunțat un oficial al Casei Albe, citat de CNN. Convorbirea a avut loc pe fondul avertismentelor lansate de SUA inca de vineri ca Rusia ar putea invada Ucraina saptamana viitoare. Tot sambata, Putin a discutat…

- Rusia organizeaza in continuare exerciții militare in Transnistria, regiunea separatista pro-Moscova a Moldovei, pe fondul temerilor occidentale legate de o invazie in Ucraina, a anunțat marți Ministerul rus al Apararii, potrivit The Moscow Times. In 25 ianuarie, Grupul Operațional al Forțelor Ruse…

- Statele Unite au cerut familiilor angajatilor guvernului american stationati in Belarus sa paraseasca aceasta tara, din cauza tensiunilor cu Rusia in privinta Ucrainei. Departamentul de Stat ii sfatuiește și pe cetațenii sai sa evite deplasarile in Belarus, din cauza “riscului de detentie si prezentei…

- Președintele Statelor Unite, Joe Biden, a transmis ca va trimite un numar de militari americani in Europa de Est „in curand”, ca urmare a situației tot mai tensionate din Ucraina. Președintele american a spus ca „nu va trimite foarte mult” și a exclus din nou posibilitatea desfașurarii de trupe in Ucraina,…