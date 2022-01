SUA trimit noi trupe în Europa de Est. România, pe listă Președintele Joe Biden ar putea desfașura pana la 50.000 de soldați americani, precum și avioane și nave de razboi in Europa de Est și in țarile baltice pentru a contracara acumularea militara rusa care a starnit temeri ca Vladimir Putin este pe cale sa invadeze Ucraina. Planul ar prevedea intre 1.000 și 5.000 de soldați trimiși […] The post SUA trimit noi trupe in Europa de Est. Romania, pe lista first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

