- Statele Unite urmeaza sa furnizeze un nou ajutor militar Ucrainei, in valoare de 450 de milioane de dolari, inclusiv sisteme suplimentare de racheta cu raza medie de actiune de tip HIMARS, declara joi oficiali americani The Associated Press.

- Presedintele american Joe Biden a semnat vineri un nou pachet de asistenta militara pentru Ucraina, in valoare de 150 de milioane de dolari, care furnizeaza munitii suplimentare pentru artilerie, radare si alte echipamente, fiind cel mai recent ajutor acordat Kievului pentru a respinge invazia Rusiei,…

- Președintele american Joe Biden a anunțat acordarea unui nou ajutor acordat Ucrainei in valoare de 800 de milioane de dolari, suma transpusa in arme și ajutor economic, relateaza BBC, pe Twitter, dar și platforma CNBC. Mai exact, Statele Unite vor trimite un un ajutor militar suplimentar de 800 de milioane…

- Președintele american Joe Biden a anunțat joi ca a autorizat inca un ajutor militar de 800 de milioane de dolari pentru Ucraina, referindu-se la „o fereastra de timp critica” in conflict, Rusia pregatindu-și forțele pentru urmatoarea faza a razboiului, transmite Reuters.

- Declarația a fost facuta de secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, la o conferința de presa. Uniunea Europeana a aprobat 450 de milioane de euro ca ajutor militar direct acordat Ucrainei. Pentru sisteme de aparare antiaeriana, arme individuale antitanc, munitie si alt gen de echipament militar.…

- Statele Unite vor oferi Republicii Moldova 50 de milioane de dolari pentru a o ajuta sa faca fata impactului razboiului declansat de Rusia impotriva Ucrainei, a anuntat duminica ambasadoarea americana la ONU, Linda Thomas-Greenfield, in timpul unei vizite la Chisinau, informeaza Reuters. Ea a spus ca…

- Statele Unite vor oferi Republicii Moldova 50 de milioane de dolari pentru a o ajuta sa faca fata impactului razboiului declansat de Rusia impotriva Ucrainei.Anuntul a fost facut de ambasadoarea americana la ONU, Linda Thomas Greenfield, in timpul unei vizite la Chisinau, informeaza Reuters, citat de…

- Purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby, a declarat ca Statele Unite acorda 300 de milioane de dolari sub forma de ajutor militar suplimentar Ucrainei, relateaza RBC-Ucraina cu referire la Reuters. Purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby, a declarat aseara ca noul pachet include sisteme…