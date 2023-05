Stiri pe aceeasi tema

- Un sistem de ultima generatie de aparare aeriana Patriot, furnizat Ucrainei de catre Statele Unite(SUA) a fost avariat, dar este operational, a declarat miercuri un inalt oficial american al apararii, transmite AFP. „Sistemul Patriot ramane operational”, a declarat oficialul apararii pentru AFP, adaugand…

- Statele Unite ale Americii au transferat Ucrainei, pentru prima data, bani confiscați de la un oligarh rus, urmand ca alte sume provenind din surse similare sa fie acordate guvernului de la Kiev, a anunțat procurorul general al SUA, Merrick Garland. Acesta a autorizat in luna febriarie ca suma de 5,3…

- Razboi in Ucraina, ziua 440. Administratia de la Washington a anuntat, marti, asistenta militara suplimentara pentru Ucraina, in valoare totala de 1,2 miliarde de dolari, in continuarea eforturilor pentru a ajuta armata ucraineana sa respinga invazia mili

- Razboi in Ucraina, ziua 393. Secretarul de stat american Antony Blinken a transmis ca in prezent China urmarește cu atenție modul in care conducerea de la Washington și celelalte state din comunitatea internaționala raspund la invazia Rusiei de pe teritor

- Cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, a ajuns seara trecuta la Washington și urmeaza sa se intalneasca, astazi, cu președintele american Joe Biden pentru discuții care se vor concentra pe razboiul din Ucraina.

- Razboi in Ucraina, ziua 367. Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a cerut vineri actiuni de contracarare a tentativelor Rusiei de a destabiliza Republica Moldova, dupa ce Moscova a avertizat asupra efectelor activitatilor ucrainene in apropierea Tra

- "Este o mare greseala sa faci asta. Nu foarte responsabil. Dar nu am citit in asta ca se gandeste sa foloseasca arme nucleare sau ceva de genul acesta", a declarat Joe Biden intr-un interviu pentru ABC News.Presedintele Vladimir Putin a acuzat marti Occidentul ca prin ajutorul militar oferit Ucrainei…

- Presedintele american Joe Biden a efectuat ieri o vizita-surpriza in capitala Ucrainei, Kiev, intr-o demonstratie majora de sprijin cu cateva zile inaintea marcarii unui an de la declansarea invaziei ruse in Ucraina, la 24 februarie 2022, context in care Moscova desfasoara un atac masiv pe frontul din…