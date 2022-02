Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, a dispus trimiterea a inca 7.000 de militari americani in Europa, pentru a permite consolidarea apararii tarilor de pe flancul estic al NATO, inclusiv a Romaniei, in contextul razboiului declansat de Rusia contra Ucrainei. Fii la curent cu cele…

- Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, a dispus trimiterea a inca 7.000 de militari americani in Europa, pentru a permite consolidarea apararii tarilor de pe flancul estic al NATO, inclusiv a Romaniei, in contextul razboiului declansat de Rusia contra Ucrainei.

- Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, a anunțat vineri, 18 februarie, vanzarea prevazuta a 250 de tancuri Abrams Poloniei, in timp ce Washingtonul incearca sa consolideze apararea acestui aliat cheie est-european pe fondul unei amenințari tot mai mari de razboi intre Ucraina și Rusia vecine.…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a delarat dupa intalnirea ministrilor Apararii din statele membre, ca oficialii au decis stabilirea de grupuri de lupta in Europa de Sud-Est. In acest context, aliatii au salutat oferta Frantei de a conduce un astfel de grup in Romania, a spus secretarul…

- Administratia Joseph Biden a decis transferul a aproximativ 1.000 de militari americani din Germania in Romania, in cadrul masurilor de consolidare a apararii flancului estic al NATO, pe fondul crizei dintre Rusia si Ucraina, afirma oficiali de la Washington citati de agentia Associated Press. Conform…

- Statele Unite propun Rusiei continuarea negocierilor pe teme de interes strategic, i-a transmis marti secretarul de Stat american, Antony Blinken, ministrului rus de Externe, Serghei Lavrov, avertizand ca un atac rus asupra Ucrainei va atrage „consecinte severe”. „Secretarul de Stat Antony Blinken a…

- Generalul american Mark Milley, presedintele Statului Major Comun, a afirmat ca o invazie rusa a Ucrainei ar fi "ingrozitoare" si s-ar solda cu un numar semnificativ de victime. El a descris trimiterea a 100.000 de soldati rusi langa granita cu Ucraina ca fiind cea mai mare de la Razboiul Rece, relateaza…

- Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, a reafirmat joi angajamentul Statelor Unite de a furniza "asistenta defensiva" armatei ucrainene, in contextul in care discutiile dintre Rusia si occidentali nu au reusit sa reduca tensiunea de la frontierele Ucrainei, noteaza AFP. In cursul unei…