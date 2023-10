Stiri pe aceeasi tema

- SUA trimit un numar suplimentar de 300 de soldati in Orientul Mijlociu, care vor oferi sprijin in domenii precum operatiuni de deminare si in comunicatii, a anuntat Pentagonul marti, informeaza Reuters.

- Statele Unite vor trimite circa 900 de militari in Orientul Mijlociu. Asta dupa ce purtatorul de cuvant al Consiliului Național de Securitate, John Kirby, a declarat saptamana aceasta ca mai mulți ofițeri superiori ai armatei americane care au experiența in „tipurile de operațiuni pe care Israelul le…

- Pentagonul este pe cale sa desfasoare circa 900 de militari in Orientul Mijlociu pentru a intari capacitatea de protectie a trupelor sale pe fundalul conflictului dintre Israel și mișcarea islamista palestiniana Hamas.

- Aproximativ 2.000 de soldati americani au fost plasati in stare de alerta pentru o eventuala desfasurare in Orientul Mijlociu in sprijinul Israelului, aflat in razboi cu Hamas dupa atacul sangeros al miscarii islamiste pe teritoriul statului evreu, a anuntat marti Pentagonul,

- Pentagonul a trimis ordine de „pregatire pentru desfasurare” catre aproximativ 2.000 de soldati americani, pentru a fi gata sa raspunda in razboiul dintre Israel si Hamas, au spus doi oficiali americani, conform publicațiilor citate, potrivit News.ro. Trupele respective sunt stationate in prezent atat…

- Armata americana a selectat aproximativ 2.000 de soldati pentru o eventuala desfasurare in Orientul Mijlociu, care sa vina in sprijinul Israelului, relateaza The Wall Street Journal si Associated Press, care citeaza sub acoperirea anonimatului oficiali americani, transmite News.ro.

- Statele Unite au inceput sa livreze munitie suplimentara Israelului, a anuntat duminica seful Pentagonului, Lloyd Austin, adaugand ca armata americana isi consolideaza pozitia militara in Orientul Mijlociu, relateaza AFP si Reuters, citate de Agerpres.

- SUA vor furniza Ucrainei munitii ce contin uraniu saracit, eficiente impotriva tancurilor si vehiculelor blindate, a anuntat miercuri Pentagonul, informeaza AFP. Aceste muniții au mai fost utilizate de catre armata SUA de doua ori in 2015, in operațiuni desfașurate in Siria impotriva ISIS.