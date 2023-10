Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul american al apararii, Lloyd Austin, a sosit vineri, 13 octombrie, la Tel Aviv, pentru o vizita in semn de solidaritate cu Israelul, inca sub soc dupa atacul sangeros lansat in urma cu aproape o saptamana de miscarea islamista palestiniana Hamas, informeaza Agerpres. Austin urmeaza sa aiba…

- Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, va vizita vineri Israelul pentru a se intalni cu liderii israelieni și pentru a-și exprima sprijinul fața de țara atacata de gruparea terorista Hamas. Se așteapta ca Austin sa se intalneasca cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, cu ministrul apararii…

- Statele Unite nu au pus nicio conditie Israelului pentru folosirea ajutorului lor militar, a declarat joi, la Bruxelles, secretarul american al apararii, Lloyd Austin, transmite AFP. ‘Noi nu am pus nicio conditie pentru utilizarea echipamentelor noastre. Este vorba despre o armata profesionista condusa…

- Tarile membre ale NATO, reunite la Bruxelles la nivelul ministrilor apararii, si-au exprimat joi, 12 octombrie, ”solidaritatea” cu Israelul dupa atacul lansat de miscarea palestiniana Hamas la finalul saptamanii trecute, dar au cerut ca reactia sa fie ”proportionala”, indica un comunicat al Aliantei…

- Președintele rus Vladimir Putin a acuzat miercuri, 11 octombrie, Statele Unite ca a inflamat Orientul Mijlociu prin trimiterea unui grup naval condus de portavionul Gerald Ford in Marea Mediterana, spunand ca sunt necesare „soluții de compromis” pentru rezolvarea conflictului palestiniano-israelian,…

- Germania, Statele Unite, Franta, Italia si Regatul Unit „vor sprijini eforturile Israelului de a se apara" si „vor condamna fara ambiguitate Hamas si actele sale teroriste revoltatoare", se arata intr-un comunicat comun dat publicitatii luni dupa o discutie a liderilor din aceste tari.

- Statele Unite au inceput sa livreze munitie suplimentara Israelului, a anuntat duminica seful Pentagonului, Lloyd Austin, adaugand ca armata americana isi consolideaza pozitia militara in Orientul Mijlociu, relateaza AFP si Reuters. Primul pachet de ajutor militar „va incepe sa plece astazi si va sosi…

- Ministrul israelian al apararii a anunțat ca gruparea militanta Hamas a inceput un razboi impotriva Israelului și a promis ca "Israelul va caștiga", potrivit AP.In urma unei reuniuni a cabinetului de securitate de la cartierul general al armatei israeliene din Tel Aviv, ministrul apararii, Yoav Gallant,…