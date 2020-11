Stiri pe aceeasi tema

- Trei senatori americani au lansat miercuri o initiativa vizand blocarea vanzarii a 50 de avioane de lupta F-35 catre Emiratele Arabe Unite (EAU), declarandu-se ingrijorati de aceasta tranzactie vazuta ca o contrapartida la recunoasterea Israelului de catre acest stat din Golf, transmite AFP, potrivit…

- Mișcarea QAnon, care promoveaza teorii conspiraționiste, a obținut prima sa victorie la nivel național dupa ce Marjorie Taylor Greene, o susținatoare a acestor idei, a caștigat un loc in Camera Reprezentanților reprezentand statul Georgia.

- Secretarul american al Apararii, Mark Esper, a declarat oficialilor israelieni, in timpul unei vizite oficiale efectuate in Israel saptamana aceasta, ca administratia Donald Trump a aprobat vanzarea de avioane stealth F-22 catre statul evreu, potrivit unui raport publicat vineri. Presedintele…

- Secretarul american al apararii Mark Esper a declarat marti ca Statele Unite vor mentine superioritatea militara a Israelului in Orientul Mijlociu, in contextul in care statul evreu este ingrijorat de o posibila vanzare de avioane de lupta americane F-35 catre Emiratele Arabe Unite, informeaza AFP.…

- Primele rachete au fost trase marti seara catre Israel, cu ocazia semnarii, la Washington, a unor acorduri de normalizare a relatiilor intre Israel si doua tari arabe, Emiratele Arabe Unite (EAU) si Bahrain, urmate miercuri dimineata de noi tiruri si de atacuri israeliene ca represalii. Miercuri…

- Semnarea marti, la Casa Alba, a acordurilor de normalizare a relatiilor Israelului cu Emiratele Arabe Unite si Bahrein va marca o "zi intunecata" in istoria lumii arabe, a declarat luni premierul palestinian Mohammed Shtayyeh, relateaza AFP.Palestinienii, de la Autoritatea palestiniana si…

- Titus Corlatean a declarat, intrebat cum va gestiona PSD problema angajarii in functii publice nu pe baza de cumetrii, ci pe baza meritelor, ca sustine acest punct din programul politic pe care l-a propus Marcel Ciolacu, care candideaza la sefia PSD. Referitor la modificarea statutului in Congres…

- Avioane militare israeliene au atacat, vineri, pozitii islamiste din Fasia Gaza, in replica la atacuri cu rachete lansate din teritoriul palestinian aflat sub controlul organizatiei fundamentaliste Hamas, relateaza agentia Associated Press.Militanti islamisti palestinieni au lansat 12 rachete…