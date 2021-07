Stiri pe aceeasi tema

- Chiar in mijlocul unei intersecții circulate din Washington DC, un grup de persoane a fost ținta unui atac armat dintr-o mașina care a trecut in viteza. Oamenii legii au izolat zona pentru investigații. Cei cinci raniți au fost duși la cele mai apropiate spitale. Medicii spun ca viața lor nu este in…

- Patru persoane au fost lovite de focuri de arma in exteriorul unui stadion unde avea loc sambata un meci de baseball la Washington, a indicat politia, precizand ca nu mai exista niciun pericol, noteaza AFP. Focurile de arma au fost auzite de spectatorii acestui meci care a fost intrerupt. Patru persoane…

- O fetița de 6 ani a fost ucisa și cinci persoane au fost ranite, dupa un atac armat care a avut loc vineri noaptea in Washington DC. Agresorii nu au fost prinși, iar poliția cere ajutorul populației pentru a-i identifica, arata Mediafax. Departamentul de Poliție Metropolitana din Districtul…

- Doua persoane si-au pierdut viata intr-un incident armat care a avut loc duminica in apropierea unui hotel de pe insula greceasca Corfu. Doua persoane si-au pierdut viata intr-un incident armat care a avut loc duminica in apropierea unui hotel de pe insula greceasca Corfu. Televiziunea publica ERT a…

- Doua persoane au fost ucise, iar alte 20 ranite, duminica, dupa ce trei barbati au „tras in multime”, in fata unei sali in care avea loc un concert, la Miami, in Florida, anunta politia locala, relateaza AFP.

- Informatia a fost confirmata agentiile de stiri ruse, care citeaza Kremlinul. Potrivit acestuia, citat de agentia RIA, Putin si Biden vor discuta cu acest prilej, printre altele, despre pandemia de COVID-19 si conflicte regionale.Aceasta prima intalnire intre cei doi lideri de la venirea la putere a…

- Este zi de doliu in Republica autonoma rusa Tatarstan și au loc acțiuni de comemorare in intreaga Federație, dupa atacul armat de la școala din orașul Kazan. Bilanțul masacrului este de 9 morți și 21 de raniți, majoritatea copii.

- Doua femei si un copil au fost raniti sambata dupa-amiaza in Times Square, New York, prinsi intr-un schimb de focuri, un incident ce ar putea alimenta controversele privind cresterea criminalitatii, intr-o perioada in care orasul doreste sa reinvie turismul, transmite AFP,