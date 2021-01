SUA: Trei persoane au murit după ce au intrat cu avionul într-o casă Trei persoane au murit dupa ce un avion mic a intrat intr-o casa in afara orașului Detroit, potrivit Biroului șerifului din Oakland. Se crede ca cele trei victime sunt pilotul și doi pasageri, a declarat biroul șerifului, potrivit abc7chicago.com . Familia de cinci persoane care locuiește in casa a scapat cu viața, dar casa a fost cuprinsa de flacari. Locuința este situata in orașul Lyon, la aproximativ 40 de mile vest de Detroit. Mama a declarat ca familia era inauntru cand avionul s-a prabușit. Ea a spus ca se aflau in sufragerie certandu-se despre ce film sa vizioneze și tocmai se mutasera… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

