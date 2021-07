Presedintele american Joe Biden a declarat marti ca SUA trebuie sa ''mearga mai bine'' in ceea ce priveste vaccinarea impotriva COVID-19 si a precizat ca vaccinarea obligatorie a angajatilor federali este ''in curs de examinare'', relateaza AFP.



''Am vazut o crestere a vaccinarii in ultimele zile, dar trebuie sa mergem mai bine. Joi, voi prezenta noile etape in efortul nostru de a vaccina mai multi americani'', a spus presedintele SUA, potrivit unui comunicat. AGERPRES/(AS - autor: Violeta Gheorghe, editor online: Andreea Preda)