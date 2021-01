Stiri pe aceeasi tema

- Viitorul secretar de stat al SUA, Antony Blinken, a confirmat marti ca administratia Biden este gata sa revina la acordul nuclear iranian cu conditia ca Teheranul sa isi respecte din nou angajamentele, solicitand in acelasi timp un acord mai durabil, transmite AFP, potrivit Agerpres. Presedintele…

- Iranienii nu sunt grabiti sa vada SUA revenind in acordul international asupra programului nuclear iranian si cer inainte de toate ridicarea sanctiunilor americane, a declarat vineri ghidul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, informeaza AFP potrivit Agerpres. Problema nu este ca "America…

- Presedintele iranian Hassan Rouhani si-a exprimat joi increderea ca presedintele american ales Joe Biden va relua angajamentele americane in cadrul acordului asupra programului nuclear iranian din care Donald Trump a retras SUA, informeaza AFP potrivit Agerpres. "Nu am nicio indoiala ca perseverenta…

- Presedintele iranian Hassan Rouhani s-a declarat miercuri "foarte bucuros" ca Donald Trump paraseste Casa Alba, spunand despre presedintele american in exercitiu ca este un "tiran" si "terorist", relateaza AFP. Donald Trump, ale carui relatii cu Iranul sunt foarte tensionate, a retras…

- Presedintele ales Joe Biden a afirmat pentru The New York Times (NYT) ca vrea sa demareze rapid noi negocieri cu Iranul, in consultare cu aliatii Washingtonului, insa doar dupa revenirea SUA in acordul asupra programului nuclear iranian din care Donald Trump si-a retras tara.

- Presedintele american ales Joe Biden a afirmat pentru The New York Times (NYT) ca vrea sa demareze rapid noi negocieri cu Iranul, in consultare cu aliatii Washingtonului, insa doar dupa revenirea SUA in acordul asupra programului nuclear iranian din care Donald Trump si-a retras tara, informeaza AFP.…

- Presedintele ales american Joe Biden declara intr-un interviu acordat cotidianului The New York Times (NYT) ca vrea sa angajeze rapid noi negocieri cu Iranul, ”in consultare” cu aliatii Washingtonului, insa numai dupa revenirea Statelor Unite in Acordul de la Viena din 2015 in dosarul nuclear iranian,…

- Președintele ales al SUA, Joe Biden, a declarat, miercuri, in cadrul unui interviu pentru The New York Times, ca este dispus sa readuca SUA in Acordul nuclear cu Iranul, daca Teheranul revine la respectarea...