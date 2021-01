Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanta Taiwanului in SUA a fost invitata oficial la ceremonia de investitura a noului presedinte american Joe Biden, ceea ce Taipeiul a prezentat ca fiind o premiera dupa ce Washingtonul a ales in 1979 sa recunoasca regimul de la Beijing, informeaza joi AFP. Emisara taiwaneza Hsiao…

- Secretarul de stat al SUA Mike Pompeo s-a intalnit vineri, pentru prima data, cu Antony Blinken, numit de Joe Biden pentru a prelua conducerea Departamentului de Stat, a anuntat un responsabil al Departamentului, relateaza AFP. "Intalnirea lor a fost foarte productiva", a adaugat responsabilul…

- Pe 20 ianuarie Joe Biden va deveni oficial cel de-al 46-lea președinte al Statelor Unite ale Americii. Cu ocazia ceremoniei de investire, organizatorii evenimentului au anunțat „o parada virtuala in toata America”, in contextul pandemiei de coronavirus, informeaza AP.

- Presedintele american in exercitiu Donald Trump si-a numit mai multi consilieri apropiati in consilii de administratie ale unor institutii publice, un semn al faptului ca isi pregateste plecarea de la Casa Alba, in pofida refuzului sau incapatanat de a-si recunoaste infrangerea in alegerile prezidentiale…

- Joe Biden a discutat cu secretarul general al ONU Antonio Guterres despre necesitatea unui ”parteneriat consolidat” in lupta impotriva pandemiei covid-19 si modificarilor climatice, a anuntat echipa de tranzitie a pretedintelui ales american, relateaza Reuters potrivit news.ro. Criza sanitara…

- Donald Trump, presedintele SUA in exercitiu, a anuntat ca va pleca de la Casa Alba, daca va pierde votul electorilor din Colegiul Electoral, transmite BBC.Donald Trump a spus ca va parasi Casa Alba, daca Joe Biden va fi confirmat oficial ca urmatorul președinte american de catre Colegiul Electoral."Cu…

- John Kerry, fost secretar de stat al SUA și candidatul democrat la alegerile prezidențiale din 2004, a fost numit consilier special pentru criza climatica de președintele ales Joe Biden, anunța The Guardian.Kerry va avea sarcina de „a lupta cu schimbarile climatice full-time”, potrivit…

- "Economie contra pandemie", asa s-ar putea rezuma ziua de campanie de joi din statul-cheie Florida a celor doi candidati la functia de presedinte al SUA, republicanul Donald Trump si democratul Joe Biden, in care liderul de la Casa Alba a laudat ultimele cifre ale cresterii economice, in timp ce…