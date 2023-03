SUA transmite: China se gândeşte să furnizeze ajutor letal Rusiei SUA sugereaza ca are informații potrivit carora China se gandește sa ofere ajutor letal Rusiei, in razboiul sau din Ucraina. Informațiile despre implicarea Chinei in razboiul din Ucraina au fost stranse de la oficiali guvernamentali rusi, potrivit unui actual si unui fost oficial american familiarizat cu acest caz, citat de ncbnews. Sursa mai scrie ca oficialii americani au petrecut apoi saptamani intregi coroborand informatiile din alte surse si au colaborat cu aliati care au adus fluxuri suplimentare de informatii. Multiplele surse sugereaza Guvernul de la Beijing ia in considerare acordarea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul elvetian a solicitat parlamentului aprobarea unor ajutoare umanitare in valoare de 140 de milioane de franci (circa 142 de milioane de euro) pentru Ucraina si Republica Moldova, transmite miercuri Reuters. Elvetia a alocat deja 1,3 miliarde de franci in sprijinul Ucrainei, din care 270 de milioane…

- Cel mai inalt diplomat al Chinei a descris doborarea unui balon de catre SUA drept „absurda și isterica”, precum și un abuz de utilizare a forței. Vorbind pe scena conferinței de securitate de la Munchen sambata, Wang Yi a spus: „Nu arata ca SUA este puternica; dimpotriva, arata ca este slaba”, relateaza…

- Oficialii din Statele Unite și din alte țari occidentale cred ca numarul soldaților ruși uciși și raniți in Ucraina se apropie de 200.000, relateaza The New York Times. In timp ce oficialii avertizeaza ca bilanțul victimele este foarte dificil de estimat, in special pentru ca Moscova iși minimalizeaza…

- Ministerul de Externe chinez a incercat sa dea vina pe Statele Unite pentru invazia Rusiei asupra Ucrainei, afirmand ca Washingtonul a creat conditiile care au condus la razboi, si a condamnat livrarile de arme pentru inflamarea conflictului care se apropie de implinirea unui an, relateaza DPA, preluata…

- Rusia nu a manifestat vreo dorinta ”semnificativa” de a pune capat razboiului din Ucraina, a declarat joi, 22 decembrie, secretarul de stat american Antony Blinken, la scurt timp dupa afirmatia Vladimir Putin conform careia Moscova sustine incheierea ”cat mai curand”a acestui conflict, transmite AFP…

- Kremlinul a declarat joi ca vizita presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski in Statele Unite nu arata „dorinta de a asculta Rusia” si a acuzat Washingtonul duce de facto un „razboi indirect” impotriva Moscovei in Ucraina, relateaza AFP. „Pana in prezent, putem constata cu regret ca nici presedintele…

- Diplomatul rus Anatoli Antonov spune ca vizita președintelui ucrainean in Statele Unite arata ca nici Washingtonul, nici Volodimir Zelenski nu sunt ”pregatiți pentru pace” și avertizeaza in privința unei escaladari a conflictului care dureaza deja de zece luni, relateaza CNN.Catalogand deplasarea lui…

- La peste 300 de zile dupa ce tara sa a fost invadata de Rusia, presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a venit la Washington pentru discutii despre ceea ce ar putea urma in urmatoarele 300 de zile. Presedintele american Joe Biden si liderul ucrainean au parut sa faca un front unit, dar Biden nu l-ar…