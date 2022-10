Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Joe Biden, a afirmat ca trupele americane vor apara Taiwanul daca insula este invadata de China, o declaratie care ar urma sa provoace din nou furia Beijingului, noteaza AFP. Intrebat daca „americanii ar apara Taiwanul in cazul unei invazii chineze”, liderul american a raspuns…

- Marina americana a declarat ca doua nave de razboi au navigat duminica prin apele internaționale din stramtoarea Taiwan, in prima operațiune de acest fel de la intensificarea tensiunilor cu China din cauza vizitei pe insula a președintelui Camerei Reprezentanților din SUA, Nancy Pelosi. Crucișatoarele…

- Taiwanul a anuntat, joi, ca planuieste o crestere a bugetului militar, care va atinge un nivel fara precedent, intr-un context de tensiuni sporite cu China, care in luna august a organizat manevre militare ample in largul coastelor insulei, relateaza AFP, informeaza News.ro. Fii la curent…

- Guvernatorul statului Indiana, Eric Holcomb, a sosit duminica la Taipei, devenind ultimul oficial american care viziteaza Taiwanul si sfidand in acest mod presiunea din partea Chinei pentru ca astfel de deplasari sa nu aiba loc, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai…

- Japonia ia in considerare sa desfașoare 1.000 de rachete cu raza lunga de acțiune, intr-o incercare de a-și accentua capacitațile de contra-atac impotriva Chinei, relateaza Reuters . Tensiunile s-au accentuat puternic in Asia dupa vizita lui Nancy Pelosi in Taiwan și dupa ce China a reacționat cu furie,…

- China anunta ca a organizat, joi, ”lovituri cu rachete de precizie” in stramtoarea Taiwan, ca parte a exercitiilor militare care au crescut tensiunile in regiune la cel mai inalt nivel din ultimele decenii, relateaza The Associated Press.

- Taiwanul se pregatește marți pentru o potențiala demonstrație de forța din partea Chinei, precum tiruri de rachete ori incursiuni aeriene, in ziua in care este așteptata o posibila vizita a președintei Camerei Reprezentanților a SUA, Nancy Pelosi, in țara insulara, relateaza BBC și Reuters. Nancy Pelosi…

- Taiwanul iși pregatește adaposturile antiaeriene, deoarece tensiunile in creștere cu China și invazia Rusiei in Ucraina amplifica temerile cu privire la pericolul unui atac al Chinei asupra insulei, scrie Reuters.