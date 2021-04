SUA transforma pericolul in posibilitate, a declarat miercuri seara presedintele SUA, Joe Biden, la 100 de zile de la preluarea mandatului sau la Casa Alba, in primul lui discurs intr-o sesiune comuna a Congresului american, informeaza Reuters si dpa. ''Acum - dupa numai 100 de zile ale administratiei mele - pot spune natiunii: America merge din nou inainte. Transformand pericolul in posibilitate, criza in oportunitate, obstacolele in virtuti'', a spus Biden. Liderul de la Casa Alba si administratia sa au actionat pentru a recastiga increderea in democratie si pentru a demonstra…