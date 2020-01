Stiri pe aceeasi tema

- Fostul vicepresedinte american Joseph Biden ramane favorit pentru a reprezenta Partidul Democrat in scrutinul prezidential din SUA si, conform unui sondaj de opinie efectuat de Universitatea Quinnipiac, il poate invinge pe presedintele Donald Trump, un politician republican, potrivit Mediafax. …

- Fostul vicepresedinte american Joseph Biden ramane favorit pentru a reprezenta Partidul Democrat in scrutinul prezidential din SUA si, conform unui sondaj de opinie efectuat de Universitatea Quinnipiac, il poate invinge pe presedintele Donald Trump, un politician republican. In cursa pentru…

- Fostul vicepresedinte american Joseph Biden ramane favorit pentru a reprezenta Partidul Democrat in scrutinul prezidential din SUA si, conform unui sondaj de opinie efectuat de Universitatea Quinnipiac, il poate invinge pe presedintele Donald Trump, un politician republican.In cursa pentru…

- Acuzații extrem de grave facute de avocatul familiei Melencu. Tonel Pop susține ca Gheorghe Dinca a vrut sa il ia la bataie și ca i-a amenințat fetele cu violul. Pop susține ca procurorii il incurajau pe Tonel Pop.Citește și: Pagina de Facebook a lui Liviu Dragnea, luata cu ASALT de internauți…

- Anunțul miliardarului Michael Bloomberg privind intrarea in cursa prezidențiala a dat peste cap alegerile primare democrate, dar și activitatea jurnaliștilor Bloomberg News, care au gasit o metoda inedita de a gestiona materialele despre propriul patron, așa cum observa Financial Times.La cateva zile…

- Un deținut american, condamnat pe viața, care pentru scurt timp a fost in moarte clinica in timpul detenției, susține ca și-a ispașit pedeapsa, insa o instanța din Iowa a respins acest argument și a refuzat eliberarea individului, informeaza publicația The New York Times, conform Mediafax.Judecatorii…

- Senatoarea progresista Elizabeth Warren se afla in fruntea cursei democrate pentru alegerile prezidentiale din 2020, consolidandu-si avansul asupra fostului vicepresedinte american Joe Biden, potrivit unui nou sondaj publicat joi de Universitatea americana Quinnipiac, relateaza AFP. Elizabeth…

- Senatoarea progresista Elizabeth Warren se afla pe primul loc în cursa democraților pentru prezidențialele din 2020, accentuându-și avansul asupra fostului vicepreședinte Joe Biden, potrivit unui nou sondaj pulicat joi de universitatea americana Quinnipiac, relateaza AFP.Warren,…