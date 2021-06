SUA: Texasul autorizează portul de armă în public şi fără permis Guvernatorul republican al Texasului a promulgat miercuri o lege care permite portul de arma in public si fara permis, cea mai recenta masura dintr-o serie de decizii care extind drepturile in privinta armelor de foc in statele conservatoare din SUA, relateaza AFP.



Legea, adoptata in mai de Senatul si Camera Reprezentantilor din acest stat din sud, dominate de republicani, permite oricarei persoane de cel putin 21 de ani sa detina o arma de foc in public fara permis, daca nu are o interdictie specifica in acest sens. Legea va intra in vigoare la 1 septembrie.



Conform textului… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

