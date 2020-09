Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu de vegetatie a izbucnit duminica in centrul tinutului viticol Napa Valley din nordul Californiei si s-a raspandit pe cel putin 800 de hectare, determinand evacuarea unui spital si a sute de case, au anuntat autoritatile citate luni de Reuters.

- Incendiul de vegetatie aflat in desfasurare la nord de Sacramento este cel mai mare din istoria Californiei, a transmis joi Department of Forestry and Fire Protection (Cal Fire), care a precizat ca anul acesta au avut loc sase dintre cele mai importante 20 de incendii inregistrate vreodata, citeaza…

- Mii de oameni au fost nevoiti sa isi paraseasca miercuri casele din nordul Californiei, o zona devastata de multiple incendii care avanseaza rapid, informeaza AFP. La Vacaville, un oras de aproximativ 100.000 de locuitori situat intre San Francisco si Sacramento, capitala Californiei,…

- Pompierii se luptau miercuri cu mai multe zeci de incendii pe teritoriul Californiei, afectata de un val istoric de canicula, care a provocat pene de curent si l-a determinat pe guvernatorul statului sa declare stare de urgenta, informeaza AFP. Vegetatie calcinata, autovehicule si locuinte distruse…

- Incendiile de vegetatie care au cuprins California și au distrus suprafata de peste 20.000 de acri din zona de nord a lacului Tahoe au dat naștere unui fenomen rar, dar extrem de periculos: tornada de foc, potrivit The Independent.

- Autoritatile californiene au ordonat miercuri evacuarea a circa 500 de locuinte in urma unui incendiu de vegetatie care se extinde rapid in nordul Los Angeles dupa ce a parjolit deja 4.000 de hectare la inceputul serii, informeaza AFP. Foto: (c) CHRISTIAN MONTERROSA / EPA Incendiul a izbucnit in…

