- Se asteapta ca, in cursul zilei de vineri, Comisia Europeana sa se pronunte in favoarea acordarii statutului de candidat la UE atat Ucrainei, cat si Republicii Moldova, informeaza agenția germana de presa DPA, citata de Agerpres.

- Statele Unite ale Americii sunt gata sa ofere armament Republicii Moldova daca vor avea o cerere, in acest sens, din partea Chișinaului. Declarațiile au fost facute de un grup de congressmani americani, aflați intr-o vizita de lucru in R. Moldova. Oficialii americani au spus ca au votat un pachet…

- „Statele Unite nu vad dovezi ca Rusia intentioneaza sa isi extinda razboiul in Republica Moldova in acest moment. Continuam sa monitorizam indeaproape situatia si sa impartasim informatii cu partenerii nostri de aici", se mentioneaza in mesajul postat de Ambasada SUA in Republica Moldova.Ambasadorul…

- Republica Moldova si Georgia sunt pericol si Statele Unite ar trebui sa fie atente la ce se intampla in cele doua tari. Declaratia a fost facuta de secretarul de Stat al SUA, Anthony Blinken, in cadrul unei sedinte a Comitetululi pentru Credite al Senatului de la Washington, citat de apsny.ge.

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu a declarat, miercuri, despre Dincu, despre situatia din Transnistria ca este ”o provocare si o incercare de a crea un conflict care, dupa toate analizele noastre, in acest moment nu are sanse sa se dezvolte”. ”Nu exista niciun fel de posibilitate de razboi in Republica…

- Statele Unite au avertizat impotriva incercarilor de „escaladare a tensiunilor” dupa o serie de explozii in regiunea separatista moldoveneasca pro-rusa Transnistria, la frontiera cu Ucraina, transmite AFP. Fara a merge atat de departe incat sa atribuie Moscovei responsabilitatea pentru explozii, asa…