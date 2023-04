Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite neaga orice implicare in operatiunea efectuata de talibani cu scopul de a-l elimina pe jihadistul considerat creierul atentatului sinucigas de langa aeroportul din Kabul in august 2021, a reafirmat miercuri Casa Alba.

- Creierul atentatului sinucigas cu bomba de langa aeroportul din Kabul din august 2021, care a facut cel putin 173 de morti, dintre care 13 soldati americani, a fost ucis de talibani, a indicat marti un purtator de cuvant al Casei Albe, confirmand informatii din presa americana,

- Jihadistul considerat a fi creierul atentatului sinucigas cu bomba de langa aeroportul din Kabul din august 2021, tragedie soldata cu 173 de morti, printre care și soldati americani, a fost omorat de talibani.

- Creierul gruparii Stat Islamic, despre care se crede ca ar fi planuit devastatorul atentat cu bomba din 2021 de pe aeroportul din Kabul, a fost ucis de talibanii aflati la putere in Afganistan, au declarat oficiali americani, transmite BBC.Atentatul din luna august 2021 a ucis 170 de civili si 13…

- Creierul atentatului sinucigas cu bomba de langa aeroportul din Kabul din august 2021, care a facut cel putin 173 de morti, dintre care 13 soldati americani, a fost ucis de talibani, a indicat marti un purtator de cuvant al Casei Albe, confirmand informatii din presa americana, relateaza AFP, citat…

- Statele Unite reacționeaza dupa planul prezentat de liderul rus cu privire la transferarea armelor nucleare in Belarus. Astfel, John Kirby, coordonatorul pentru Comunicare Strategica al Consiliului pentru Securitate Nationala de la Casa Alba, a oferit cateva informații menite sa clarifice niște aspcte…

- Seif al-Adel, un fost ofițer al forțelor speciale egiptene, membru de rang inalt al al-Qaida, pe capul caruia se afla o recompensa de 10 milioane de dolari americani, este acum liderul „necontestat” al gruparii militante, potrivit unui nou raport al ONU. Al Qaeda nu a desemnat in mod oficial un succesor…

- Barbatul autor al atentatului sinucigas, soldat cu 101 de morți, dintr-o moschee aflata in general al politiei din Peshawar, in Pakistan, a intrat deghizat in incinta lacașului de cult. Agentii de serviciu „nu l-au verificat pentru ca era in uniforma de politie (…). A fost o incalcare a unei reguli…