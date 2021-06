Fostul presedinte american Donald Trump a denuntat vineri o ''insulta'' la adresa celor ''75 de milioane'' de americani care l-au votat in 2020, dupa anuntarea suspendarii sale pe Facebook timp de doi ani, relateaza AFP. ''Decizia Facebook este o insulta'' pentru ''75 de milioane de oameni care ne-au votat in 2020'', a afirmat fostul presedinte american, intr-un comunicat, adaugand ca gigantului retelelor de socializare ''nu ar trebui sa i se permita aceasta cenzura si reducere la tacere''. ''In cele din urma,…