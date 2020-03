SUA suspendă serviciile obişnuite de acordare de vize SUA au anuntat in noaptea de miercuri spre joi ca suspenda serviciile obisnuite de acordare de vize in ''numeroase tari'' din cauza pandemiei de coronavirus, relateaza AFP. Consulatele americane au anulat ''toate programarile obisnuite'' pentru eliberarea acestor vize ''in majoritatea tarilor lumii'', a anuntat Departamentul de Stat intr-un comunicat. Diplomatia americana nu a precizat care sunt tarile in cauza, recomandand sa se consulte site-ul de pe internet al ambasadelor sale. Cererile ''urgente pentru intrebari si necesitatea de a calatori''… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

