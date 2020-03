Stiri pe aceeasi tema

- Cand specialiștii au evaluat venirea din Dubai a șefei de direcție din Ministerul Sanatații de la București și-au dat seama ca n-a avut contacte umane directe riscante. Din declarațiile și din ruta ei, a rezultat ceea ce specialiștii știu deja: e posibil sa se infectat intr-o toaleta, pentru ca coronavirusul…

- Incepand cu data de 16 martie 2020, Spitalul Clinic Colentina se transforma in centru pentru tratarea pacienților infectați cu noul coronavirus SARS – CoV2. Astfel, incepand cu aceasta data, sunt oprite toate internarile.Puteți adresa intrebari medicale, puteți transmite detalii despre problemele de…

- Secretarul de stat Horațiu Moldovan, din Ministerul Sanatații, a declarat luni la Antena 3 ca s-a emis un ordin, dupa decretarea starii de urgența, prin care Spitalul Colentina din București se va transforma in „centru unic pentru bolnavii de coronavirus care au si alte afectiuni”, adica cele mai…

- Guvernul a suplimentat bugetului Ministerului Sanatatii cu 350 mil. lei pentru achiziția de materiale santitare, in contextul coronavirusului Guvernul a suplimentat bugetului Ministerului Sanatatii cu 350 de milioane de lei, pentru achiziția de materiale santitare, in contextul situatiei generate de…

- Ministerul Sanatatii a inventariat stocul testelor de diagnosticare moleculara pentru detectarea COVID 19.In cele 7 centre din tara 2 in Bucuresti, Cluj, Iasi, Timis, Constanta si Dolj sunt peste 1.200 de teste, suficiente pana la sfarsitul saptamanii, cand vor sosi si celelalte teste care au fost deja…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, si secretarul de stat in Ministerul Sanatatii, Horatiu Moldovan, sustin duminica, de la ora 11.00, o declaratie de presa despre gestionarea situatiei in tara privind noul coronavirus, dupa ce sambata a fost inregistrat si primul caz de infectare in Bucuresti.

- Al optulea caz diagnosticat cu COVID-19 (coronavirus) pe teritoriul Romaniei este un barbat in varsta de 51 de ani din județul Olt, care a calatorit din Italia cu același autocar cu barbatul de 71 de ani din Suceava, fiind contact direct al acestuia. Barbatul nu prezinta simptome specifice și este internat…