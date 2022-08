Stiri pe aceeasi tema

Decizia va afecta curse ale companiilor Xiamen, Air China, China Southern Airlines si China Eastern Airlines, programate intre 5 si 28 septembrie.Administratia americana a informat joi ca va suspenda 26 de zboruri dinspre SUA spre China operate de patru companii aviatice chineze, ca reactie la decizia…

Cel putin 17 avioane militare chineze si sase nave s-au apropiat, vineri, de spatiul Taiwanului, anunta Administratia de la Taipei, in contextul persistentei tensiunilor generate de vizita presedintelui Camerei Reprezentantilor din SUA, Nancy Pelosi, informeaza Mediafax.

Nave de razboi chineze si taiwaneze s-au jucat duminica de-a „soarecele si pisica" in largul marii duminica, cu cateva ore inainte de incheierea prevazuta a celor patru zile de exercitii militare chineze fara precedent, lansate ca raspuns la vizita in Taiwan a presedintei Camerei Reprezentantilor din…

Administratia SUA a lansat o investigatie in cazul companiei chineze de telecomunicatii Huawei, suspectata ca utilizeaza echipamente instalate in apropierea bazelor militare pentru colecta informatii sensibile, pe care le transmite in China, afirma surse citate de agentia Reuters.

China se opune includerii pe lista neagra a firmelor chineze de catre SUA și va lua masurile necesare pentru a le proteja, a declarat joi Ministerul chinez al Comerțului, conform Reuters. Administrația președintelui american Joe Biden a adaugat marți cinci companii din China pe o lista neagra a comerțului…

Ant, o filiala a gigantului chinez al comertului electronic Alibaba Group Holding, isi propune sa depuna un prospect preliminar pentru oferta de actiuni in Shanghai si Hong Kong inca de luna viitoare, au spus sursele, refuzand sa fie numite, din cauza sensibilitatii problemei. Gigantul fintech va trebui…

Hong Kong-ul a desfașurat sambata (4 iunie) forțe de securitate in apropierea unui parc important, in timp ce a avertizat oamenii sa nu se adune pentru a comemora represiunea sangeroasa a Chinei impotriva manifestanților pro-democrație din Piața Tiananmen, in urma cu 33 de ani. Sambata se comemoreaza…

Gazprom Export va suspenda pe 31 mai livrarile de gaze naturale catre traderul olandez GasTerra, deoarece nu a platit in ruble pentru gazele livrate in aprilie, a anuntat luni compania rusa, transmite Reuters, informeaza Agerpres.