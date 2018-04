SUA: Suspectul în atacul de la Nashville, arestat după 36 de ore de căutări Politia americana l-a arestat luni, dupa 36 de ore de cautari, pe barbatul suspectat ca a impuscat mortal patru persoane si a ranit alte doua, duminica, intr-un restaurant din Nashville, statul Tennessee, un atac ale carui motive nu se cunosc deocamdata si care a alimentat o dezbatere deja incinsa privind controlul armelor in SUA, relateaza Reuters. Fotografii postate de politia din Nashville il arata pe Travis Reinking, un muncitor in constructii in varsta de 29 de ani, in arest. El este suspectat ca a deschis focul in restaurant cu o pusca de asalt, dupa care a fugit dezbracat de la locul faptei.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Suspectul in atacul armat de la un restaurant Waffle House, in orasul Nashville, soldat cu patru morti, avea o arma semiautomata in rucsac atunci cand a fost arestat, a anuntat politia, relateaza The Associated Press.

- Suspectul in atacul armat de la un restaurant Waffle House, in orasul Nashville, soldat cu patru morti, avea o arma semiautomata in rucsac atunci cand a fost arestat, a anuntat politia, relateaza The Associated Press.

- Presupusul autor al atacului armat din Statele Unite a fost arestatPresupusul autor al atacului armat comis in apropierea orasului american Nashville a fost arestat preventiv, anunta autoritatile din Statele Unite, potrivit cotidianului The New York Times. Travis Reinking, suspectat…

- Un barbat imbracat foarte sumar a impuscat mortal trei oameni si a ranit cel putin alti patru duminica intr un local de la periferia orasului american Nashville, statul Tennessee, a indicat politia citata de Reuters si AFP, potrivit Agerpres.Incidentul s a produs la ora locala 03.25. Barbatul, care…

- Un barbat imbracat foarte sumar a impuscat mortal trei oameni si a ranit cel putin alti patru duminica intr-un local de la periferia orasului american Nashville, statul Tennessee, a indicat politia citata de Reuters si AFP. Incidentul s-a produs la ora locala 03.25. Barbatul, care purta doar…

- Un barbat imbracat foarte sumar a impuscat mortal trei oameni si a ranit cel putin alti patru duminica intr-un local de la periferia orasului american Nashville, statul Tennessee, a indicat politia citata de Reuters si AFP. Incidentul s-a produs la ora locala 03.25. Barbatul, care purta…