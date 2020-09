​SUA: Suspect arestat în cazul scrisorii otrăvite trimisă lui Trump Un suspect a fost arestat dupa trimiterea unui plic care continea o otrava, ricina, presedintelui american Donald Trump, au anuntat duminica autoritatile, noteaza AFP, citata de Agerpres. "Confirm ca a fost facuta o arestare la Peace Bridge, la Buffalo, New York", a declarat pentru AFP Aaron Bowker, un responsabil vamal, referindu-se la podul care uneste Canada de statul New York. "Ancheta este în curs", a adaugat el. Suspectul este o femeie care avea asupra sa o arma de foc în momentul arestarii, potrivit mai multor media americane.

