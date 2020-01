Statele Unite vor trimite inca aproximativ 3.000-3.500 de militari in Orientul Mijlociu, ca urmare a amenintarilor sporite la adresa trupelor americane din zona in urma uciderii generalului iranian Qassem Soleimani, au declarat vineri oficiali de la Washington, in timp ce secretarul american al apararii, Mark Esper, a decis sa-si anuleze concediul pe care si-l programase pentru luna ianuarie, relateaza agentiile Reuters si AFP.



Potrivit respectivilor oficiali, care s-au exprimat sub conditia anonimatului, noii militari provin din Divizia a 82-a aeropurtata. Alti circa 750 de militari…