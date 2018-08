Stiri pe aceeasi tema

- Sanctiunile impuse de Statele Unite impotriva Iranului care au efect extrateritorial incalca legislatia internationala, iar autoritatile de la Berlin doresc ca interesele UE sa fie luate in considerare in situatii de acest tip, a declarat purtatorul de cuvant al Guvernului german, relateaza Reuters.

- Un plan american de a reduce la zero exporturile Iranului de petrol nu vor avea succes, a ministrul iranian de Externe Mohammad Javad Zarif miercuri, la o zi dupa ce Statele Unite au reimpus sanctiuni economice Iranului in urma retragerii acordului in dosarul nuclear iranian, relateaza Reuters preluata…

- China este de importanta 'cruciala' pentru salvarea acordului nuclear al Iranului cu marile puteri in 2015, dupa ce Statele Unite ale Americii s-au retras din acest acord in luna mai, a apreciat vineri ministrul de externe iranian Mohammed Javad Zarif, citat de Reuters. In temeiul acestui acord,…

- Mai multi oficiali de la Teheran au declarat public, marti, ca nu va avea loc un summit iraniano-american, asa cum a propus presedintele Statelor Unite, Donald Trump, transmite Reuters. Purtatorul de cuvant al ministerului iranian de externe, Bahram Qasemi, citat de agentia Fars, a aratat…

- „Nu vom renunța doar pentru ca o alta țara ne ordona sa facem asta” Ministrul turc de Externe, Mevlut Cavosoglu, a declarat vineri ca Turcia nu va opri relațiile comerciale cu Iranul, dupa ce Statele Unite au sugerat ca mai multe țari ar trebui sa renunțe la importurile de petrol din Iran, relateaza…

- Preturile petrolului au urcat usor vineri, pe fondul temerii legate de sanctiunile aplicate de Statele Unite impotriva Iranului, care ameninta scoaterea de pe piata internationala a unui volum substantial de petrol intr-un moment in care cererea globala creste, relateaza Reuters.

- Organizatia Statelor Exportatoare de Petrol a acceptat vineri majorarea productiei cu aproximativ un milion de barili pe zi, de la 1 iulie, au declarat pentru Reuters surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul.

- Rusia intentioneaza sa propuna majorarea productiei de petrol cu 1,5 milioane barili pe zi la reuniunea de vineri a Organizatiei Tarilor Exportatoare de Petrol (OPEC) si a producatorilor de titei din afara cartelului, a declarat, marti, ministrul rus al Energiei, Alexander Novak, transmite Reuters,…