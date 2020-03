SUA: Super Tuesday, rezultate parțiale: Joe Biden câștigă în cinci state, Bernie Sanders în două Primele estimari arata ca Joe Biden a câștigat alegerile pentru desemnarea candidatului Partidului Democrat la functia de presedinte în cinci mari state, în timp ce contracandidatul Bernie Sanders a cîștigat doua state, în &"super-marțea&" în care 14 state voteaza, anunța Reuters.



Edison Research și principalele rețele de televiziune l-au declarat pe Biden câștigator în Virginia, Carolina de Nord, Tennessee și Alabama, iar Fox News a anunțat ca Biden va câștiga și Oklahoma, citeaza Mediafax.



Sanders cîștiga în statul… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Multumesc Colorado", a reactionat pe Twitter congresmanul, autoproclamat "socialist", care a castigat deja in fieful sau din Vermont la inceputul marii seri de "Super Tuesday".Marele favorit pana acum in cursa pentru nominalizare din tabara democrata este fostul vicepresedinte Joe Biden, care a castigat…

- Fostul vicepresedinte american Joe Biden a castigat marti alegerile primare democrate in Tennessee si Oklahoma, obtinand inca doua noi victorii in cursa pentru nominalizare in fata lui Bernie Sanders, conform proiectiilor presei americane, relateaza AFP. Biden, in varsta de 77 de ani, a castigat pana…

- Fostul vicepreședinte Joe Biden a primit susținerea a trei foști candidați in cursa prezidențiala democrata, inainte de super-marțea electorala, noteaza BBC News. Partidul Democrat strange astfel randurile impotriva senatorului Bernie Sanders, favoritul la obținerea investiturii democrate in vederea…

- Cincisprezece scrutine sunt programate in Statele Unite, in ceea ce este numita "super-martea" alegerilor pentru desemnarea candidatului Partidului Democrat la functia de presedinte, anunța MEDIAFAX.Partidul Democrat organizeaza alegeri in Alabama, Arkansas, California, Colorado, Maine, Massachusetts,…

- Politicile propuse de Președintele Donald Trump legat de imigrație genereaza reacții puternice și polarizate din partea publicului, potrivit Centrul din Investigații PEW. Printre masurile care determina acest efect sunt: extinderea zidului de frontiera dintre Statele Unite și Mexic și limitarea imigrației…

- Pete Buttigieg și Bernie Sanders conduc in alegerile primare din Iowa, primul stat unde reprezentantii Partidului Democrat au votat, luni, pentru desemnarea candidatului la presedintia SUA, scrie New York Times. Fostul favorit Joe Biden a incasat o lovitura serioasa și este abia pe locul patru. Pe fondul…

- Fostul vicepresedinte american Joseph Biden ramane favorit pentru a reprezenta Partidul Democrat in scrutinul prezidential din SUA si, conform unui sondaj de opinie efectuat de Universitatea Quinnipiac, il poate invinge pe presedintele Donald Trump, un politician republican, potrivit Mediafax. …

- Pretendentul democrat la functia prezidentiala a SUA, Michael Bloomberg, a estimat vineri ca Donald Trump ii va invinge cu usurinta la viitoarele alegeri pe oricare dintre rivalii sai democrati, spunand transant: ''Donald Trump o sa-i manance'', relateaza Reuters. Un mogul media miliardar…