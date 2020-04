Stiri pe aceeasi tema

- Regatul Unit a inregistrat 881 de noi decese in ultimele 24 de ore, totalul ajungand la 7.978 de morti, a anuntat joi ministrul Afacerilor Externe, Dominic Raab, citat de AFP.Virusul a contaminat oficial 65.077 de persoane in tara, una dintre cele mai afectate din Europa, a precizat el intr-o…

- Ministrul Sanatații estimeaza ca varful epidemiei de coronavirus ar putea fi atins in a doua jumatate a lunii aprilie, cand s-ar pitea ajunge la circa 10-15.000 de cazuri. "Varful pandemiei il vad in a doua jumatate a lunii aprilie. Dar il vad mai ascutit sau mai domol, in functie de ceea ce vom face…

- Ziarul Unirea Alte 760 de noi decese in ultimele 24 de ore in Italia. Insa, apar primele speranțe ca epidemia a atins varful Din Italia vine același bilanț sumbru, cu care ne-am obișnuit in ultimele zile. In ultimele 24 de ore, au fost inregistrate alte 760 de noi decese in randul persoanelor infectate…

- Germanii vor sa analizeze cum s-a propagat coronavirusul in prima zona infectata din vestul Germaniei, unde s-a inregistrat un numar semnificativ de persoane pozitive. Medicii vor incerca sa determine cum avanseaza acest virus. Medicii virusologi vor analiza districtul Heinsberg, considerat "Wuhanul…

- Pandemia noului coronavirus a ucis peste 25.000 de persoane in lume, potrivit unui bilant intocmit, pe baza unor date oficiale, vineri dupa-amiaza, de catre AFP. In total, 25.066 de decese au fost inregistrate - majoritatea in Europa (17.314). Italia - cu 8.165 de morti - este cea mai…

- Epidemia de coronavirus nu a atins inca perioada de varf in Italia, cea mai afectata tara de pandemie in privinta numarului deceselor, a avertizat vineri directorul Institutului Superior al Sanatatii, aprecind ca este o prelungire a izolarii este ”inevitabila” dupa 3 aprilie, pana cand sunt in vigoare…

- Numarul persoanelor infectate cu virusul SARS-CoV-2 a crescut astfel cu mai mult de 2.500 intr-o singura zi, miercuri acesta fiind de 12.462. In prezent 1.153 de pacienti sunt la terapie intensiva, fata de 1.028 miercuri. Alte 1.258 de persoane sunt considerate vindecate. Lombardia…

- Numarul infectiilor cu noul coronavirus a depasit 100.000 la nivel mondial, inregistrandu-se 3.408 decese, conform celui mai nou bilant, iar Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a cerut aplicarea unor masuri stricte, apreciind ca epidemia poate fi oprita, informeaza site-ul Axios.com.La…