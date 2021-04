Stiri pe aceeasi tema

- Șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, a anunțat anterior ca Federația Rusa nu are relații cu Uniunea Europeana. In opinia sa, anume Bruxellesul a distrus aceasta cooperare. In același timp, dupa cum a subliniat ministrul, Moscova este disponibila oricind sa restabileasca iarași aceste legaturi. Insa,…

- Primul vaccin anti-COVID-19 din lume pentru animale a fost inregistrat in Rusia, a anuntat miercuri Autoritatea Federala Sanitar-Veterinara din Rusia (Rosselkhoznadzor), relateaza Reuters, potrivit Agerpres. Rusia dispune deja de trei vaccinuri anti-COVID-19 pentru oameni, cel mai cunoscut fiind…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat joi ca oamenii au tendinta sa-i vada pe ceilalti asa cum se vad de fapt pe ei insisi, reactionand la o afirmatie a presedintelui american Joe Biden ce a suscitat indignarea Moscova, relateaza Reuters . Putin s-a exprimat la televiziunea nationala dupa ce Biden,…

- BUCUREȘTI, 12 mart - Sputnik. Vaccinul rus impotriva coronavirusului „Sputnik V” continua sa-și demonstreze in mod convingator eficacitatea, Moscova nu va politiza acest subiect sau nu va participa la curse politice privind vaccinurile, a declarat purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe al…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a declarat vineri ca SUA au avertizat Rusia doar cu cateva minute inainte de atacul cu rachete asupra pozitiilor proiraniene in Siria, un interval de timp pe care l-a descris ca fiind inadecvat, dupa ce anterior diplomatia rusa condamnase acest atac, relateaza…

- Autoritațile de la Moscova au anunțat miercuri ca au refuzat sa îi acorde o viza candidatului nominalizat de NASA pentru a conduce misiunea agenției aerospațiale americane în Rusia, relateaza Reuters.Rusia nu a precizat identitatea oficialului american caruia i-a refuzat acordarea…

- Poliția rusa a reținut-o pe Iulia Navalnaia, sotia lui Aleksei Navalnii, opozantul Kremlinului, și el aflat in arest. Iulia Navalnaia participa la un protest neautorizat duminica la Moscova, au declarat susținatorii lui Navalnii pe rețelele de socializare, conform Reuters. OVD-Info, un grup de monitorizare,…

