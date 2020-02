SUA sunt împotriva menționării schimbărilor climatice în comunicatul liderilor financiari mondiali Statele Unite sunt impotriva mentionarii schimbarilor climatice in comunicatul liderilor financiari mondiali, potrivit diplomatilor din G20, dupa ce un nou proiect al declaratiei comune a aratat ca membrii G20 analizeaza includerea subiectului ca factor de risc pentru dezvoltare, transmite Reuters. Ministrii de Finante si reprezentantii bancilor centrale din cele mai mari 20 de economii ale lumii (G20) discuta in acest weekend principalele provocari economice, concentrandu-se pe perspectivele de crestere si noi reguli pentru taxarea companiilor digitale, potrivit News.ro. Citește… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

