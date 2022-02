Stiri pe aceeasi tema

- SUA "continua sa lanseze apeluri la diplomatie" pentru rezolvarea crizei legata de Ucraina, dar "suntem pregatiti pentru orice" scenariu, a avertizat luni presedintele american Joe Biden, citat de AFP, potrivit Agerpres. El a indicat ca SUA au "expus intreaga amploare a amenintarii" ridicate…

- Miliția din autoproclamata Republica Populara Lugansk continua sa inregistreze desfașurarea echipamentelor militare ale Forțelor Armate ale Ucrainei in zone rezidențiale, a declarat Ivan Filiponenko, reprezentant al departamentului militar al Republicii Populare Lugansk. „Continuam sa primim…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a declarat vineri ca este "convins" ca o invazie sau o incursiune militara rusa în Ucraina "nu se va întâmpla" exprimându-si speranta ca diplomatia va rezolva criza în curs, în special dintre Rusia si…

- Premierul britanic Boris Johnson a atentionat joi Rusia ca orice fel de incursiune in Ucraina ar fi un dezastru pentru lume si a reiterat ca Londra sustine cu hotarare suveranitatea si integritatea Ucrainei, relateaza Reuters. Presedintele american Joe Biden a prezis miercuri ca Rusia va actiona…

- In discursul susținut cu ocazia primului an de mandat, președintele SUA, Joe Biden, a anunțat ca va intari prezența militara americana in Romania și Polonia, daca Rusia va decide sa invadeze Ucraina. "Daca Putin va decide ca Rusia sa invadeze din nou Ucraina, SUA vor intari prezența militara…

- Rusia a trimis elicoptere militare la granița cu Ucraina, conform unor surse din serviciile de spionaj americane citate de New York Times, semn ca Vladimir Putin inca nu a renunțat la planurile sale de invazie a sudului Ucrainei. Numarul de trupe rusești din zona a ramas constant, estimat la circa de…

- Fortele armate ale Ucrainei sunt capabile sa respinga orice atac din partea Rusiei, a declarat luni presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, cu prilejul marcarii Zilei Fortelor Armate, printr-o desfasurare de vehicule blindate americane si de nave de patrulare, transmite Reuters. Presedintele american…

- Rusia se pregateste pentru o ofensiva in Ucraina cu pana la 175.000 de militari, anul viitor, scrie ziarul Washington Post, citat de AFP. Publicatia americana da si alte detalii care par sa confirme temerile Ucrainei: potrivit unui inalt responsabil american, ar urma sa fie trimise 100 de batalioane…