We Love Retro – festivalul care aduce in prezent atmosfera si muzica anilor ’90

Vineri, 13 iulie, are loc a cincea editie a celui mai mare eveniment din Romania dedicat muzicii Retro. We Love Retro aduce in prim plan unii dintre cei mai iubiti artisti ai anilor ’90 intr-o petrecere care reaprinde nostalgia si ne… [citeste mai departe]