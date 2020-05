SUA, summit G7: Macron este "disponibil", însă doreşte "prezenţa tuturor" liderilor Emmanuel Macron declara ca este &"disponibil&" pentru a merge la summit-ul G7 cerut insistent de Trump, dar dorește, în acest caz, &"prezența tuturor&", a declarat acesta sâmbata Elysee, dupa ce cancelarul german Angela Merkel a declarat ca refuza sa mearga în Statele Unite în iunie, potrivit AFP.

Cancelarul a fost primul lider al G7 care a respins formal invitația președintelui american Donald Trump. Un purtator de cuvânt al guvernului german a justificat sâmbata refuzul de pandemia coronavirusului.

"Pentru un G7 fata în fata, este necesara… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

