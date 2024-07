Stiri pe aceeasi tema

- Steve Bannon, consilier si aliat al fostului presedinte american Donald Trump, s-a prezentat luni la o inchisoare din nord-estul SUA, unde va executa o sentinta de patru luni de inchisoare in urma condamnarii sale pentru refuzul de a colabora cu comisia Congresului de ancheta asupra rolului jucat de…

- Judecatorul care supervizeaza procesul penal al lui Donald Trump a declarat luni ca il va reține pe fostul președinte pentru a zecea oara pentru sfidarea instanței, pentru incalcarea unui ordin de interdicție, și a avertizat ca va lua in considerare posib

- Allen Weisselberg, in varsta de 76 de ani, care a inceput sa lucreze in urma cu 50 de ani ca expert contabil pentru tatal lui Donald Trump si care a fost directorul financiar al Trump Organization in perioada 2005-2021 a pledat vinovat de sperjur la inceputul lui martie. El a parasit tribunalul incatusat,…