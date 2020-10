SUA: Stepien, managerul de campanie al lui Trump, testat pozitiv pentru coronavirus

Stiri pe aceeasi tema

- Bill Stepien, șeful de campanie al presedintelui american Donald Trump, a fost testat pozitiv pentru coronavirus, devenind cel mai recent membru diagnosticat al anturajului presedintelui, potrivit mass-media din Statele Unite, scrie Agerpres.

- Președintele SUA Donald Trump și-a facut testul pentru Covid-19, dupa ce unul dintre principalii sai consilieri, Hope Hicks, a fost diagnosticat cu coronavirus. Rezultatul a ieșit pozitiv! Este o mare lovitura pentru șeful de la Casa Alba, care se afla in plina campanie electorala pentru un nou mandat.…

