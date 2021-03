SUA: Statul Arkansas a promulgat o lege ce interzice practic avortul

Stiri pe aceeasi tema

- Statul Arkansas a adoptat marti o lege ce interzice avortul chiar si in cazurile de viol sau incest, in speranta de a determina Curtea Suprema a Statelor Unite sa anuleze hotararea din 1973 prin care a extins acest drept la intreg teritoriul tarii, transmite AFP. Citește și: Marcel Ciolacu…

- Curtea Suprema a Statelor Unite a decis luni ca un procuror din New York poate obține declarațiile fiscale și alte documente financiare ale fostului președinte Donald Trump ca parte a unei anchete penale, relateaza Reuters și CNN.Judecatorii au respins cererea lui Trump de a suspenda decizia…

- Curtea Suprema a Statelor Unite a ordonat luni incetarea procedurilor judiciare impotriva fostului presedinte Donald Trump, initiate conform unei prevederi constitutionale care ii interzice sefului statului sa...

- Curtea Suprema a Statelor Unite a ordonat luni incetarea a doua proceduri judiciare impotriva fostului președinte Donald Trump, inițiate conform unei prevederi constituționale care ii interzice șefului statului sa accepte venituri de origine straina daca nu sunt aprobate de Congres, scrie Agerpres.

- Curtea Suprema a Statelor Unite a ordonat luni incetarea procedurilor judiciare impotriva fostului presedinte Donald Trump initiate conform unei prevederi constitutionale care ii interzice sefului statului sa accepte venituri de origine straina daca nu au fost aprobate de Congres, informeaza AFP…

- Donald Trump a ținut ultimul sau discurs în calitate de al 45-lea președinte al Statelor Unite în cadrul unei scurte ceremonii de ramas bun care a avut loc la baza militara Andrews din Maryland, afirmând ca dorește succes noii administrații dar ca „ne vom întoarce”.„A…

- Camera Reprezentantilor a Congresului american a respins luni, cu o larga majoritate, vetoul dat de presedintele in exercitiu Donald Trump la legea bugetului de aparare, deschizand calea pentru un vot final similar in Senat, ce ar marca o premiera in mandatul celui de-al 45-lea presedinte ale Statelor…

- Autoritațile federale americane se pregatesc sa efectueze vineri cea de-a zecea și ultima execuție din 2020, cea a lui Alfred Bourgeois, un afro-american condamnat pentru asasinarea fiicei sale de 2 ani, potrivit AFP.Acest fost șofer de camion, în vârsta de 55 de ani, trebuie sa primeasca…