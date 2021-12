Stiri pe aceeasi tema

- Sute de case au fost distruse de incendii in Colorado, in vestul Statelor Unite, afectat de rafale de vant violente si o seceta istorica, au anuntat joi autoritatile. Mai multe orase din Vestul american au fost amenintate de flacari, care s-au extins rapid din cauza secetei, relateaza AFP.

- Un barbat a impuscat mortal patru persoane si a ranit trei, inclusiv un politist, luni, in impuscaturi succesive in orasul Denver si in localitatea vecina Lakewood, ambele din statul american Colorado.

- Noi furtuni violente s-au abatut asupra regiunii Midwest din Statele Unite miercuri seara, la cateva ore dupa ce presedintele american Joe Biden a promis ajutor federal pentru familiile de sinistrati in timpul unei vizite intreprinse in statul Kentucky, afectat vinerea trecuta de o serie de tornade…

- Doi copii si-au pierdut viata si trei case au fost distruse de incendii violente în mai putin de 24 de ore, la Târgu Mures, Vânatori si Miercurea Nirajului, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Horea” al judetului Mures.…

- Cel puțin șase oameni au murit in ultimele zile in Brazilia, in urma unor furtuni violente de nisip care au lovit regiunile sud-estice. Rafale de vant de pana la 100 kilometri pe ora, au provocat daune locuințelor, au daramat copaci si stalpi de electricitate in zeci de orașe.