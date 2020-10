Starea presedintelui Donald Trump "a continuat sa se imbunatateasca", au anuntat medicii sai duminica, care au precizat insa ca nivelul de oxigen a scazut in ziua precedenta si, prin urmare, liderul american urmeaza in prezent un tratament cu steroizi, transmite dpa.



Aceasta a fost a doua scadere a nivelului de oxigen de cand presedintele s-a imbolnavit de COVID-19, dar medicii au declarat ca inca iau in calcul sa ii dea drumul din spital luni.



Echipa medicala a lui Donald Trump a oferit publicului duminica mai multe informatii despre starea presedintelui, spunand ca acesta…